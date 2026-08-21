AGENDA · Saissac
Visite-contée de l’exposition Archéo-conte, vestiges du pays imaginaire, Château de Saissac, Saissac
vendredi 18 septembre 2026 · Château de Saissac · Saissac
Informations pratiques
Visite-contée de l’exposition Archéo-conte, vestiges du pays imaginaire Vendredi 18 septembre, 10h30 Château de Saissac Aude
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:15:00+02:00
Visites-contées-guidées pour le public scolaire dès 7 ans
Renseignements auprès de C’est à Dire.
Château de Saissac Saissac Saissac 11310 Aude Occitanie
Christel Delpeyroux
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