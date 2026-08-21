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AGENDA · Saissac

Visite-contée de l’exposition Archéo-conte, vestiges du pays imaginaire, Château de Saissac, Saissac

vendredi 18 septembre 2026 · Château de Saissac · Saissac

Visite-contée de l’exposition Archéo-conte, vestiges du pays imaginaire, Château de Saissac, Saissac

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Château de Saissac
Adresse
Saissac
Ville
11310 Saissac
Département
Aude

Visite-contée de l’exposition Archéo-conte, vestiges du pays imaginaire Vendredi 18 septembre, 10h30 Château de Saissac Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:15:00+02:00

Visites-contées-guidées pour le public scolaire dès 7 ans
Renseignements auprès de C’est à Dire.

Château de Saissac Saissac Saissac 11310 Aude Occitanie
Christel Delpeyroux

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