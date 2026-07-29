VISITE COSTUMEE RENTREE DES CLASSES EN 1780 CITE DE SOREZE Sorèze

Informations pratiques

Sorèze

VISITE COSTUMEE RENTREE DES CLASSES EN 1780

CITE DE SOREZE 1 Rue Saint-Martin Sorèze Tarn

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 21:00:00

fin : 2026-08-11 23:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Visite éclairée à la bougie ambiance immersive

À la nuit tombée, venez vivre une visite pas différente des autres, éclairée à la bougie…

Deux dames en costume du XVIIIᵉ siècle, les mères de deux anciens élèves, vous accueillent comme si vous arriviez pour la rentrée dans la grande école de Sorèze, à l’époque où elle était une école royale militaire.

Au fil de cette visite à deux voix, elles vous racontent la vie des élèves les études, la discipline, le quotidien dans l’école… et les espoirs des familles qui envoyaient leurs enfants étudier ici.

Une visite vivante, immersive et pleine d’anecdotes, pour découvrir l’histoire de l’école autrement.

Réservation conseillée. 3 .

CITE DE SOREZE 1 Rue Saint-Martin Sorèze 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 50 86 38

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English :

A candlelit tour? An immersive experience

L’événement VISITE COSTUMEE RENTREE DES CLASSES EN 1780 Sorèze a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE