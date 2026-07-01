Visite courte, spécifique de la Cour des Prés, La Cour des Prés, Rumigny

Informations pratiques

Visite courte, spécifique de la Cour des Prés 19 et 20 septembre La Cour des Prés Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite courte, spécifique JEP : Elle permet de visiter en ¼ d’heure la Cour des Prés, puis d’aller vers d’autres monuments, via un bref historique architectural externe et l’entrée dans les deux pièces Renaissance du rez-de-chaussée, emblématiques et chargées d’histoire : la Salle des Gardes et la Salle du Sanglier.

La famille du fondateur vous guidera très brièvement à travers ces 480 ans de vie architecturale, intimement liée à l’histoire de France.

La Cour des Prés 08290 Rumigny Rumigny 08290 Ardennes Grand Est 0324355266 https://lacourdespres.fr/ La Cour des Prés, maison fortifiée du XVIe siècle, est une demeure historique privée, construite à l’appel de François Ier pour défendre la frontière toute proche. Gares SNCF : Hirson (20 km) ou Rethel (40 km) Gare routière : Liart (7 km).

Parking : Place Saint Pierre 08290 Rumigny (400 m)

Visite courte, spécifique JEP : Elle permet de visiter en ¼ d’heure la Cour des Prés, puis d’aller vers d’autres monuments, via un bref historique architectural externe et l’entrée dans les 2 pièces …

© Avril Louis