Visite du 480e anniversaire, La Cour des Prés, Rumigny

Informations pratiques

Visite du 480e anniversaire 19 et 20 septembre La Cour des Prés Ardennes

Visite des 480 ans : 10 euros. Visite avec surprise du 480e anniversaire : 15 euros.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La visite habituelle vous est proposée avec un parcours historique complet à travers les extérieurs et les intérieurs, guidée par un membre de la famille du fondateur, Louis Martin, qui construisit en 1546 la Cour des Prés pour protéger la population.

Une découverte d’une heure d’une fresque de 480 ans vécus aux rythmes de l’histoire de France vous attend.

La visite du 480e anniversaire est aussi possible l’été.

La Cour des Prés 08290 Rumigny Rumigny 08290 Ardennes Grand Est 0324355266 https://lacourdespres.fr/ La Cour des Prés, maison fortifiée du XVIe siècle, est une demeure historique privée, construite à l’appel de François Ier pour défendre la frontière toute proche. Gares SNCF : Hirson (20 km) ou Rethel (40 km) Gare routière : Liart (7 km).

Parking : Place Saint Pierre 08290 Rumigny (400 m)

La Cour des Prés, maison fortifiée du XVIe siècle, est une demeure historique privée, construite à l’appel de François 1er pour défendre la frontière toute proche.

© Avril Louis