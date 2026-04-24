Visite croisée avec Octave Cowbell FRAC Lorraine Metz
Visite croisée avec Octave Cowbell FRAC Lorraine Metz samedi 23 mai 2026.
Metz
Visite croisée avec Octave Cowbell
FRAC Lorraine 1 bis Rue des Trinitaires Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 16:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Avec Fanny Gonella, directrice du Frac Lorraine, et Vanessa Gandar, directrice de Octave Cowbell. Venez découvrir les expositions du 49 Nord 6 Est avec Fanny Gonella, directrice du Frac Lorraine, avant de rejoindre Octave Cowbell pour une visite avec sa directrice Vanessa Gandar.Tout public
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FRAC Lorraine 1 bis Rue des Trinitaires Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
With Fanny Gonella, Director of Frac Lorraine, and Vanessa Gandar, Director of Octave Cowbell. Come and discover the exhibitions at 49 Nord 6 Est with Fanny Gonella, director of Frac Lorraine, before joining Octave Cowbell for a tour with its director Vanessa Gandar.
L’événement Visite croisée avec Octave Cowbell Metz a été mis à jour le 2026-04-21 par AGENCE INSPIRE METZ
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