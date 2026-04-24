Visite croisée avec Octave Cowbell FRAC Lorraine Metz

Metz

Visite croisée avec Octave Cowbell

FRAC Lorraine 1 bis Rue des Trinitaires Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Avec Fanny Gonella, directrice du Frac Lorraine, et Vanessa Gandar, directrice de Octave Cowbell. Venez découvrir les expositions du 49 Nord 6 Est avec Fanny Gonella, directrice du Frac Lorraine, avant de rejoindre Octave Cowbell pour une visite avec sa directrice Vanessa Gandar.Tout public

0 .

FRAC Lorraine 1 bis Rue des Trinitaires Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With Fanny Gonella, Director of Frac Lorraine, and Vanessa Gandar, Director of Octave Cowbell. Come and discover the exhibitions at 49 Nord 6 Est with Fanny Gonella, director of Frac Lorraine, before joining Octave Cowbell for a tour with its director Vanessa Gandar.

L’événement Visite croisée avec Octave Cowbell Metz a été mis à jour le 2026-04-21 par AGENCE INSPIRE METZ