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Visite croisée avec Octave Cowbell FRAC Lorraine Metz

Visite croisée avec Octave Cowbell FRAC Lorraine Metz samedi 23 mai 2026.

Lieu : FRAC Lorraine

Adresse : 1 bis Rue des Trinitaires

Ville : 57000 Metz

Département : Moselle

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Metz

Visite croisée avec Octave Cowbell

FRAC Lorraine 1 bis Rue des Trinitaires Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 16:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Avec Fanny Gonella, directrice du Frac Lorraine, et Vanessa Gandar, directrice de Octave Cowbell. Venez découvrir les expositions du 49 Nord 6 Est avec Fanny Gonella, directrice du Frac Lorraine, avant de rejoindre Octave Cowbell pour une visite avec sa directrice Vanessa Gandar.Tout public
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FRAC Lorraine 1 bis Rue des Trinitaires Metz 57000 Moselle Grand Est  

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English :

With Fanny Gonella, Director of Frac Lorraine, and Vanessa Gandar, Director of Octave Cowbell. Come and discover the exhibitions at 49 Nord 6 Est with Fanny Gonella, director of Frac Lorraine, before joining Octave Cowbell for a tour with its director Vanessa Gandar.

L’événement Visite croisée avec Octave Cowbell Metz a été mis à jour le 2026-04-21 par AGENCE INSPIRE METZ

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