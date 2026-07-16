UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Longpré-les-Corps-Saints

Visite crypte et Collègiale de Longpré les Corps Saints, eglise 80510 Longpré les Corps Saints, Longpré-les-Corps-Saints

samedi 19 septembre 2026 · eglise 80510 Longpré les Corps Saints · Longpré-les-Corps-Saints

Visite crypte et Collègiale de Longpré les Corps Saints, eglise 80510 Longpré les Corps Saints, Longpré-les-Corps-Saints

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
eglise 80510 Longpré les Corps Saints
Adresse
rue des cloitres 80510 Longpré les corps Saints
Ville
80510 Longpré-les-Corps-Saints
Département
Somme

Visite crypte et Collègiale de Longpré les Corps Saints 19 et 20 septembre eglise 80510 Longpré les Corps Saints Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites commentées de la seule crypte romane du Département de la Somme du XIIème siècle avec l’origine du nom Longpré les Corps Saints

eglise 80510 Longpré les Corps Saints rue des cloitres 80510 Longpré les corps Saints Longpré-les-Corps-Saints 80510 Somme Hauts-de-France 0643267275 Collégiale de Longpré les Corps Saints avec crypte Romane du XXIIème siècle
Mise au tombeau XVIème siècle
Tombeau des fondateurs Parking devant la Collègiale
Visites commentées de la seule crypte romane du Département de la Somme du XIIème siècle avec l’origine du nom Longpré les Corps Saints

©syndicat d’Initiative