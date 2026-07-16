Visite crypte et Collègiale de Longpré les Corps Saints, eglise 80510 Longpré les Corps Saints, Longpré-les-Corps-Saints

Informations pratiques

Visite crypte et Collègiale de Longpré les Corps Saints 19 et 20 septembre eglise 80510 Longpré les Corps Saints Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites commentées de la seule crypte romane du Département de la Somme du XIIème siècle avec l’origine du nom Longpré les Corps Saints

eglise 80510 Longpré les Corps Saints rue des cloitres 80510 Longpré les corps Saints Longpré-les-Corps-Saints 80510 Somme Hauts-de-France 0643267275 Collégiale de Longpré les Corps Saints avec crypte Romane du XXIIème siècle

Mise au tombeau XVIème siècle

Tombeau des fondateurs Parking devant la Collègiale

Visites commentées de la seule crypte romane du Département de la Somme du XIIème siècle avec l’origine du nom Longpré les Corps Saints

©syndicat d’Initiative