Visite crypte et Collègiale de Longpré les Corps Saints, eglise 80510 Longpré les Corps Saints, Longpré-les-Corps-Saints
samedi 19 septembre 2026 · eglise 80510 Longpré les Corps Saints · Longpré-les-Corps-Saints
Informations pratiques
Visite crypte et Collègiale de Longpré les Corps Saints 19 et 20 septembre eglise 80510 Longpré les Corps Saints Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visites commentées de la seule crypte romane du Département de la Somme du XIIème siècle avec l’origine du nom Longpré les Corps Saints
eglise 80510 Longpré les Corps Saints rue des cloitres 80510 Longpré les corps Saints Longpré-les-Corps-Saints 80510 Somme Hauts-de-France 0643267275 Collégiale de Longpré les Corps Saints avec crypte Romane du XXIIème siècle
Mise au tombeau XVIème siècle
Tombeau des fondateurs Parking devant la Collègiale
Visites commentées de la seule crypte romane du Département de la Somme du XIIème siècle avec l’origine du nom Longpré les Corps Saints
©syndicat d’Initiative