Visite-flash : Focus sur la collégiale de Longpré et ses trésors, eglise 80510 Longpré les Corps Saints, Longpré-les-Corps-Saints
dimanche 20 septembre 2026 · eglise 80510 Longpré les Corps Saints · Longpré-les-Corps-Saints
Informations pratiques
Visite-flash : Focus sur la collégiale de Longpré et ses trésors Dimanche 20 septembre, 14h30 eglise 80510 Longpré les Corps Saints Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Au début du 13e siècle, la commune de Longpré est renommée « Longpré-les-Corps-Saints ». Sa nouvelle collégiale abrite en effet un précieux trésor : des saintes reliques rapportées des croisades ! Cible des bombardements allemands en 1940, la collégiale connaît un vaste chantier de restauration et de reconstruction conduit par des architectes et des artistes contemporains. Le temps d’une visite flash de 30 min, découvrez cet édifice et sa crypte, où dialoguent passé et modernité.
eglise 80510 Longpré les Corps Saints rue des cloitres 80510 Longpré les corps Saints Longpré-les-Corps-Saints 80510 Somme Hauts-de-France 0643267275 Collégiale de Longpré les Corps Saints avec crypte Romane du XXIIème siècle
Mise au tombeau XVIème siècle
Tombeau des fondateurs Parking devant la Collègiale
Au début du 13e siècle, la commune de Longpré est renommée « Longpré-les-Corps-Saints ». Sa nouvelle collégiale abrite en effet un précieux trésor : des saintes reliques rapportées des croisades ! en…
©BS3V, C.Abelé