Visite-flash : Focus sur la collégiale de Longpré et ses trésors, eglise 80510 Longpré les Corps Saints, Longpré-les-Corps-Saints

Informations pratiques

Visite-flash : Focus sur la collégiale de Longpré et ses trésors Dimanche 20 septembre, 14h30 eglise 80510 Longpré les Corps Saints Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Au début du 13e siècle, la commune de Longpré est renommée « Longpré-les-Corps-Saints ». Sa nouvelle collégiale abrite en effet un précieux trésor : des saintes reliques rapportées des croisades ! Cible des bombardements allemands en 1940, la collégiale connaît un vaste chantier de restauration et de reconstruction conduit par des architectes et des artistes contemporains. Le temps d’une visite flash de 30 min, découvrez cet édifice et sa crypte, où dialoguent passé et modernité.

eglise 80510 Longpré les Corps Saints rue des cloitres 80510 Longpré les corps Saints Longpré-les-Corps-Saints 80510 Somme Hauts-de-France 0643267275 Collégiale de Longpré les Corps Saints avec crypte Romane du XXIIème siècle

Mise au tombeau XVIème siècle

Tombeau des fondateurs Parking devant la Collègiale

Au début du 13e siècle, la commune de Longpré est renommée « Longpré-les-Corps-Saints ». Sa nouvelle collégiale abrite en effet un précieux trésor : des saintes reliques rapportées des croisades ! en…

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