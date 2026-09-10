Visite dansée de l’exposition « Dimanche sans fin », Centre Pompidou – Metz, Metz

Informations pratiques

Visite dansée de l’exposition « Dimanche sans fin » Dimanche 20 septembre, 11h00, 16h00 Centre Pompidou – Metz Moselle

6€ par personne / à partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

En écho à l’exposition Dimanche sans fin. Maurizio Cattelan et la collection du Centre Pompidou, Aurélie Gandit invite les visiteurs à redécouvrir les chefs-d’oeuvre présentés.

La chorégraphe et danseuse sollicite son corps pour inventer de nouveaux chemins d’accès aux oeuvres. Art de l’instant par excellence, dont l’écriture se métamorphose et se redéploie devant chaque toile et chaque sculpture, la danse rappelle à chacun que la rencontre avec l’histoire de l’art se fait toujours au présent.

Centre Pompidou – Metz 1 parvis des droits de l’homme, 57000 Metz, France Metz 57000 Le Sablon Moselle Grand Est +33387153939 http://www.centrepompidou-metz.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.centrepompidou-metz.fr/selection/event/date?productId=10229684726089&lang=fr »}] Situé au cœur de l’Europe, à Metz, en Lorraine, le Centre Pompidou-Metz est un espace de découverte de la création artistique sous toutes ses formes, un lieu de vie où se succèdent des événements tout au long de l’année. Il présente des expositions temporaires de niveau international, bénéficiant de prêts du Centre Pompidou – Musée national d’art moderne.

Musée placé sous la tutelle du Centre Pompidou à Paris, il bénéficie de l’appellation “musée de France”. À pied : à 2 min de la gare TGV de Metz-Ville, à 10 min du centre historique. En voiture : autoroutes A4 (Paris/Strasbourg) et A31 (Luxembourg/Lyon), sortie Metz-Centre. Parking : 700 places disponibles. En train : gare TGV de Metz-Ville. Trains directs : 1h20 depuis Paris, 40 min depuis Luxembourg-Ville. Gare Lorraine TGV (à 35 km de Metz, navettes à disposition). Trains directs : 2h depuis Lille-Europe, 4h depuis Rennes, 5h depuis Bordeaux.

En écho à l’exposition Dimanche sans fin. Maurizio Cattelan et la collection du Centre Pompidou, Aurélie Gandit invite les visiteurs à redécouvrir les chefs-d’oeuvre présentés.

© Centre Pompidou-Metz / Romain Gamba