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Visite dansée en famille Maison Européenne de la Photographie Paris

dimanche 13 septembre 2026 · Maison Européenne de la Photographie · Paris

Visite dansée en famille Maison Européenne de la Photographie Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Maison Européenne de la Photographie
Adresse
5 rue de fourcy
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Adulte : 15 € | Enfant : 5 €</p><p class="text"></p>

Les visites dansées revisitent l’expérience muséale et proposent aux parents, grands-parents et enfants de partager un moment artistique, culturel et ludique dans l’exposition La photographie en toutes lettres.

Menée par la chorégraphe Yéhoudit Cohen de la Compagnie Mineola, la visite consiste en des improvisations guidées ainsi que des jeux dansés permettant de laisser émerger une relation nouvelle entre adultes et enfants, et plus largement de vivre une expérience commune et partagée par tous·tes.

Les visites dansées en famille offrent une nouvelle expérience de visite pour dialoguer avec les œuvres exposées par le biais de jeux chorégraphiés.
Le dimanche 13 septembre 2026
de 10h30 à 12h00
payant

Adulte : 15 € | Enfant : 5 €

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-13T13:30:00+02:00
fin : 2026-09-13T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-13T10:30:00+02:00_2026-09-13T12:00:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy  75004 Paris
https://www.mep-fr.org/event/visite-dansee-en-famille-12/


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