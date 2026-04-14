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Visite dansées, Musée Bossuet, Meaux

Visite dansées, Musée Bossuet, Meaux

Visite dansées, Musée Bossuet, Meaux samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée Bossuet

Adresse : Rue Bossuet, 77100 Meaux, France

Ville : 77100 Meaux

Département : Seine-et-Marne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Visite dansées Samedi 23 mai, 20h30, 21h30 Musée Bossuet Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:45:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

En observant les postures et les gestes de certaines des œuvres du musée, les élèves en font leur propre interprétation. Une autre manière de regarder et ressentir les tableaux.
Par les élèves de l’école de danse Laurie Carayon, Meaux

Musée Bossuet Rue Bossuet, 77100 Meaux, France Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 33183690490 https://www.musee-bossuet.fr Archéologie antique, gallo-romaine et médiévale. Sculptures médiévales. Meubles et orfèvrerie. Peintures (XVe au XIXe siècles). Collection d’art sacré. Collection de sculptures de Paul Niclausse (XXe siècle). Autoroute A4 Direction Nancy – sortie Meaux, centre Historique, Cathédrale – SNCF : Gare de l’Est-Banlieue
Performances dansées par les élèves de l’école de danse Laurie Carayon

©Musée Bossuet, Ville de Meaux

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