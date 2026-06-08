Visite de Biarritz par le musée historique Biarritz, bord de mer Rue Broquedis Biarritz
Visite de Biarritz par le musée historique Biarritz, bord de mer Rue Broquedis Biarritz samedi 11 juillet 2026.
Biarritz
Visite de Biarritz par le musée historique Biarritz, bord de mer
Rue Broquedis Musée Historique de Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Visite guidée Biarritz Bord de mer par la guide conférencière Isabelle de Marichalar
Cité côtière chargée d’histoire et de traditions, Biarritz est mise à la mode par Napoléon III et son épouse Eugénie de Montijo. Très vite, reines et rois accourent à la station balnéaire, fréquentée aussi par d’illustres visiteurs du monde des Arts et des Lettres, et des Affaires. Dès lors, la renommée de Biarritz est assurée ! Elle continue de nos jours.
Le Musée Historique de Biarritz vous propose une balade Biarritz Bord de mer au fil des plages, qui donne à voir les splendeurs de la ville impériale à travers un florilège des charmes de la cité balnéaire. .
Rue Broquedis Musée Historique de Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 24 86 28
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English : Visite de Biarritz par le musée historique Biarritz, bord de mer
L’événement Visite de Biarritz par le musée historique Biarritz, bord de mer Biarritz a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Biarritz
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