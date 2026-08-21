Visite de cette charmante Petite Cité de Caractère® nichée sur les rives de la Sèvre Nantaise, Point Info Tourisme de Mallièvre, Mallièvre
samedi 19 septembre 2026 · Point Info Tourisme de Mallièvre · Mallièvre
Informations pratiques
Visite de cette charmante Petite Cité de Caractère® nichée sur les rives de la Sèvre Nantaise Samedi 19 septembre, 16h00 Point Info Tourisme de Mallièvre Vendée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Laissez-vous conter l’histoire de la plus petite commune de Vendée, labellisée Petite Cité de Caractère.
Point Info Tourisme de Mallièvre Place des tisserands 85590 Mallièvre Mallièvre 85590 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://vendee-mb-prestataire.for-system.com/f130346_fr-.aspx »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 65 11 32 »}]
Laissez-vous conter l’histoire de la plus petite commune de Vendée, labellisée Petite Cité de Caractère.
© OT Pays de Mortagne
À voir aussi à Mallièvre (Vendée)
- VISITE DE CETTE CHARMANTE PETITE CITÉ DE CARACTERE Mallièvre 19 septembre 2026
- Visite du Moulin Baubry, Le Moulin Baubry, 85590 Mallièvre, Mallièvre 19 septembre 2026
- VISITE DU MOULIN BAUBRY Mallièvre 19 septembre 2026