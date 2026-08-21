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Visite de cette charmante Petite Cité de Caractère® nichée sur les rives de la Sèvre Nantaise, Point Info Tourisme de Mallièvre, Mallièvre

samedi 19 septembre 2026 · Point Info Tourisme de Mallièvre · Mallièvre

Visite de cette charmante Petite Cité de Caractère® nichée sur les rives de la Sèvre Nantaise, Point Info Tourisme de Mallièvre, Mallièvre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Point Info Tourisme de Mallièvre
Adresse
Place des tisserands 85590 Mallièvre
Ville
85590 Mallièvre
Département
Vendée

Visite de cette charmante Petite Cité de Caractère® nichée sur les rives de la Sèvre Nantaise Samedi 19 septembre, 16h00 Point Info Tourisme de Mallièvre Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Laissez-vous conter l’histoire de la plus petite commune de Vendée, labellisée Petite Cité de Caractère.

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Laissez-vous conter l’histoire de la plus petite commune de Vendée, labellisée Petite Cité de Caractère.

© OT Pays de Mortagne

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