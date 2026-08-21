Visite de cette charmante Petite Cité de Caractère® nichée sur les rives de la Sèvre Nantaise, Point Info Tourisme de Mallièvre, Mallièvre

Informations pratiques

Visite de cette charmante Petite Cité de Caractère® nichée sur les rives de la Sèvre Nantaise Samedi 19 septembre, 16h00 Point Info Tourisme de Mallièvre Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Laissez-vous conter l’histoire de la plus petite commune de Vendée, labellisée Petite Cité de Caractère.

Point Info Tourisme de Mallièvre Place des tisserands 85590 Mallièvre Mallièvre 85590 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://vendee-mb-prestataire.for-system.com/f130346_fr-.aspx »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 65 11 32 »}]

Laissez-vous conter l’histoire de la plus petite commune de Vendée, labellisée Petite Cité de Caractère.

© OT Pays de Mortagne