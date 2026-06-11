Visite de chantiers – Tout savoir sur la nouvelle ligne 8 de busway 51 boulevard Gustave Roch Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-16 13:00 – 14:00

Gratuit : oui Tout public

Dans un peu plus d’un an, la nouvelle ligne 8 de busway entrera en service et traversera l’île de Nantes d’Est en Ouest. Au coeur d’un territoire en pleine transformation, les visites de chantier de la L8 sont l’occasion de parcourir le tracé de cette nouvelle ligne de transport en commun et de découvrir le nouveau visage des espaces publics qui l’accompagnent, de l’historique place Mangin au nouveau quartier République.Infos pratiques :Démarrage : Point de RDV 51 bd Gustave Roch au croisement de Benoni Goulin et de Gustave RochArrivée : Place ManginInscription obligatoire (places limitées)Visite d’environ 1 km à pied. Les visites se feront dans une zone de chantier le port de chaussures fermées, plates et confortables est obligatoire.

51 boulevard Gustave Roch Nantes 44200

https://www.eventbrite.fr/e/1990848723123?aff=oddtdtcreator



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