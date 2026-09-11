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Visite de chantiers – Tout savoir sur la nouvelle ligne 8 de busway 51 boulevard Gustave Roch Nantes

mardi 29 septembre 2026 · 51 boulevard Gustave Roch · Nantes

Visite de chantiers – Tout savoir sur la nouvelle ligne 8 de busway 51 boulevard Gustave Roch Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
17:30
Lieu
51 boulevard Gustave Roch
Adresse
51 boulevard Gustave Roch
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-29 17:30 – 18:30
Gratuit : oui  Tout public 

Dans un peu plus d’un an, la nouvelle ligne 8 de busway entrera en service et traversera l’île de Nantes d’Est en Ouest. Au coeur d’un territoire en pleine transformation, les visites de chantier de la L8 sont l’occasion de parcourir le tracé de cette nouvelle ligne de transport en commun. Accompagnés par les équipes du projet, venez découvrir le nouveau visage des espaces publics qui l’accompagnent, de l’historique place Mangin au tout nouveau quartier République.Infos pratiques :Démarrage : Point de RDV 51 bd Gustave Roch (au croisement de la rue Benoni Goulin et du boulevard Gustave Roch)Arrivée : Place ManginInscription obligatoire (places limitées)Visite d’environ 1 km à pied. Les visites se feront dans une zone de chantier le port de chaussures fermées, plates et confortables est obligatoire.

51 boulevard Gustave Roch Nantes 44200
https://www.eventbrite.fr/e/billets-visites-de-chantiers-tout-savoir-sur-la-nouvelle-ligne-de-busway-8-1998876166422?aff=oddtdtcreator&keep_tld=true


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