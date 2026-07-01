Visite de Clairac entre Guyenne et Gascogne Place de La Halle Clairac

Informations pratiques

Clairac

Visite de Clairac entre Guyenne et Gascogne

Place de La Halle Place Théophile de Viau Clairac Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Françoise, notre raconteuse de pays de la vallée du Lot vous propose tous les jeudis à 10h une déambulation dans la cité médiévale, à la découverte de son passé prestigieux avec son abbaye, où la prune d’ente a vu le jour…

Françoise, notre Raconteuse de Pays de la vallée du Lot vous propose tous les jeudis à 10h une déambulation dans la cité médiévale, à la découverte de son passé prestigieux avec son abbaye, où la prune d’ente a vu le jour… Son patrimoine riche avec son église Saint-Pierre-ès-Liens, son clocher fortifié, ses maisons à encorbellement ravira les amoureux des vieilles pierres. Le départ de la visite est prévu au niveau de la halle au cœur du village.

Sur réservation. .

Place de La Halle Place Théophile de Viau Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 22 79 infos@valdegaronne.com

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English : Visite de Clairac entre Guyenne et Gascogne

Every Thursday at 10 a.m., Françoise, our local narrator from the Lot valley, invites you to take a stroll through the medieval town, discovering its prestigious past with its abbey, where the prune d?ente was born?

L’événement Visite de Clairac entre Guyenne et Gascogne Clairac a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Val de Garonne