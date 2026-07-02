Visite de Clairac entre Guyenne et Gascogne Place de La Halle Clairac
jeudi 27 août 2026 · Place de La Halle · Clairac
Informations pratiques
Clairac
Visite de Clairac entre Guyenne et Gascogne
Place de La Halle Place Théophile de Viau Clairac Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 10:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Françoise, notre raconteuse de pays de la vallée du Lot vous propose tous les jeudis à 10h une déambulation dans la cité médiévale, à la découverte de son passé prestigieux avec son abbaye, où la prune d’ente a vu le jour…
Françoise, notre Raconteuse de Pays de la vallée du Lot vous propose tous les jeudis à 10h une déambulation dans la cité médiévale, à la découverte de son passé prestigieux avec son abbaye, où la prune d’ente a vu le jour… Son patrimoine riche avec son église Saint-Pierre-ès-Liens, son clocher fortifié, ses maisons à encorbellement ravira les amoureux des vieilles pierres. Le départ de la visite est prévu au niveau de la halle au cœur du village.
Sur réservation. .
Place de La Halle Place Théophile de Viau Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 22 79 infos@valdegaronne.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite de Clairac entre Guyenne et Gascogne
Every Thursday at 10 a.m., Françoise, our local narrator from the Lot valley, invites you to take a stroll through the medieval town, discovering its prestigious past with its abbey, where the prune d?ente was born?
L’événement Visite de Clairac entre Guyenne et Gascogne Clairac a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Val de Garonne
À voir aussi à Clairac (Lot-et-Garonne)
- Visite de Clairac entre Guyenne et Gascogne Place de La Halle Clairac 16 juillet 2026
- Balade Nocturne à Clairac, ville médiévale Place de la Halle Clairac 16 juillet 2026
- Marché d’été à Clairac Clairac 22 juillet 2026
- Visite de Clairac entre Guyenne et Gascogne Place de La Halle Clairac 23 juillet 2026
- Balade Nocturne à Clairac, ville médiévale Place de la Halle Clairac 23 juillet 2026