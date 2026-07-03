Visite de Clairac et les bords du Lot Place de la Halle Clairac
samedi 8 août 2026 · Place de la Halle · Clairac
Informations pratiques
Clairac
Visite de Clairac et les bords du Lot
Place de la Halle Place Théophile de Viaux Clairac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Partez les samedis à 10h à la découverte de Clairac qui domine fièrement le Lot. Françoise, notre raconteuse de pays de la vallée du Lot vous accompagne dans la visite de la cité médiévale. Elle vous parlera du passé prestigieux de la ville et des richesses du Lot et de ses rives.
Partez les samedis à 10h à la découverte de Clairac qui domine fièrement le Lot. Françoise, notre raconteuse de pays de la vallée du Lot vous accompagne dans la visite de la cité médiévale. Elle vous parlera du passé prestigieux de la ville avec son abbaye. Outre la découverte de son patrimoine exceptionnel, cette visite sera l’occasion de découvrir les richesses du Lot et de ses rives. Le départ de la visite est prévu au niveau de la halle au cœur du village.
Sur réservation. .
Place de la Halle Place Théophile de Viaux Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 22 79 infos@valdegaronne.com
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English : Visite de Clairac et les bords du Lot
Set out on Saturdays at 10 a.m. to explore Clairac, which proudly overlooks the Lot River. Françoise, our local guide from the Lot Valley, will accompany you on a tour of the medieval town. She’ll tell you about the town’s illustrious past and the treasures of the Lot River and its banks.
L’événement Visite de Clairac et les bords du Lot Clairac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Val de Garonne
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