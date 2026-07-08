Nouvelle semaine musicale de Clairac Clairac Rue de l’Église Clairac

Informations pratiques

Clairac

Nouvelle semaine musicale de Clairac Clairac

Rue de l’Église Eglise Clairac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

La nouvelle semaine musicale de Clairac vous accueillera pour ses diverses manifestations du 25 juillet et 2 août.

La nouvelle semaine musicale de Clairac vous accueillera pour ses diverses manifestations du 25 juillet et 2 août.

01 août Choeur de la nouvelle semaine musicale et les clés d’Euphonia Eglise de Clairac .

Rue de l’Église Eglise Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 51 86 64

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English : Nouvelle semaine musicale de Clairac Clairac

The new Clairac Music Week will welcome you to its various events from July 25 to August 2.

L’événement Nouvelle semaine musicale de Clairac Clairac Clairac a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Val de Garonne