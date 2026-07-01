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Balade Nocturne à Clairac, ville médiévale Place de la Halle Clairac

jeudi 30 juillet 2026 · Place de la Halle · Clairac

Balade Nocturne à Clairac, ville médiévale Place de la Halle Clairac

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Place de la Halle
Adresse
Place Théophile de Viau
Ville
47320 Clairac
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
8 8 Tarif de base plein tarif

Clairac

Balade Nocturne à Clairac, ville médiévale

Place de la Halle Place Théophile de Viau Clairac Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:30:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Cet été, les jeudis soirs à 21h30, changez d’ambiance pour une visite de Clairac de nuit. Au fil du parcours et à la tombée de la nuit, les éclairages subtils dévoileront les atouts de la cité au riche passé. Françoise notre raconteuse de pays vous dévoilera tous les secrets de notre pépite lotoise.
Cet été, tous les jeudis soirs à 21h30, changez d’ambiance pour une visite de Clairac de nuit. Au fil du parcours et à la tombée de la nuit, les éclairages subtils dévoileront les atouts de la cité au riche passé. Vous serez étonnés des atouts de la cité au patrimoine et vous et Françoise notre raconteuse de pays vous dévoilera tous les secrets de notre pépite lotoise…   .

Place de la Halle Place Théophile de Viau Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 22 79  infos@valdegaronne.com

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English : Balade Nocturne à Clairac, ville médiévale

This summer, on Thursday evenings at 9.30pm, change the mood for a visit to Clairac by night. Along the way, as night falls, subtle lighting reveals the assets of this town with its rich past. Françoise, our local narrator, will reveal all the secrets of our nugget of the Lot region.

L’événement Balade Nocturne à Clairac, ville médiévale Clairac a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Val de Garonne

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