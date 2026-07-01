Nouvelle semaine musicale de Clairac Clairac Rue de l’Église Clairac
mercredi 29 juillet 2026 · Rue de l'Église · Clairac
Informations pratiques
Clairac
Nouvelle semaine musicale de Clairac Clairac
Rue de l’Église Parvis de l’Eglise Clairac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
La nouvelle semaine musicale de Clairac vous accueillera pour ses diverses manifestations du 25 juillet et 2 août.
La nouvelle semaine musicale de Clairac vous accueillera pour ses diverses manifestations du 25 juillet et 2 août.
29 juillet Concert dans la rue Parvis de l’Eglise Clairac .
Rue de l’Église Parvis de l’Eglise Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 51 86 64
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English : Nouvelle semaine musicale de Clairac Clairac
The new Clairac Music Week will welcome you to its various events from July 25 to August 2.
L’événement Nouvelle semaine musicale de Clairac Clairac Clairac a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Val de Garonne
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