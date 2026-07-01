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Visite de Fresnay-sur-Sarthe, Poterne du château, Fresnay-sur-Sarthe

dimanche 20 septembre 2026 · Poterne du château · Fresnay-sur-Sarthe

Visite de Fresnay-sur-Sarthe, Poterne du château, Fresnay-sur-Sarthe

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Poterne du château
Adresse
Place de Bassum 72130 Fresnay-sur-Sarthe
Ville
72130 Fresnay-sur-Sarthe
Département
Sarthe

Visite de Fresnay-sur-Sarthe Dimanche 20 septembre, 15h00 Poterne du château Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

De la poterne, en passant par les halles, les ruelles étroites ou encore l’église Notre-Dame, cette visite permettra de dévoiler les richesses historiques et architecturales de cette Petite Cité de Caractère.

Poterne du château Place de Bassum 72130 Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe 72130 Fresnay-sur-Sarthe Sarthe Pays de la Loire
De la poterne, en passant par les halles, les ruelles étroites ou encore l’église Notre-Dame, cette visite permettra de dévoiler les richesses historiques et architecturales de cette Petite Cité de…

© Ville de Fresnay-sur-Sarthe

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