Visite de la Basilique Basilique Notre-Dame Douvres-la-Délivrande

Douvres-la-Délivrande

Visite de la Basilique

Basilique Notre-Dame 10 place de la Basilique Douvres-la-Délivrande Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite libre ou guidée

Visite libre ou guidée de la Basilique Notre-Dame pendant les Journées Européennes du Patrimoine. .

Basilique Notre-Dame 10 place de la Basilique Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie +33 2 31 37 36 40 douvres@bayeuxlisieux.catholique.fr

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English : Visite de la Basilique

Self-guided or guided tour

L’événement Visite de la Basilique Douvres-la-Délivrande a été mis à jour le 2026-05-20 par Calvados Attractivité