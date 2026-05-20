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Visite de la Basilique Basilique Notre-Dame Douvres-la-Délivrande

Visite de la Basilique Basilique Notre-Dame Douvres-la-Délivrande samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Basilique Notre-Dame

Adresse : 10 place de la Basilique

Ville : 14440 Douvres-la-Délivrande

Département : Calvados

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Douvres-la-Délivrande

Visite de la Basilique

Basilique Notre-Dame 10 place de la Basilique Douvres-la-Délivrande Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Visite libre ou guidée
Visite libre ou guidée de la Basilique Notre-Dame pendant les Journées Européennes du Patrimoine.   .

Basilique Notre-Dame 10 place de la Basilique Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie +33 2 31 37 36 40  douvres@bayeuxlisieux.catholique.fr

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English : Visite de la Basilique

Self-guided or guided tour

L’événement Visite de la Basilique Douvres-la-Délivrande a été mis à jour le 2026-05-20 par Calvados Attractivité

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