Visite de la Basilique Basilique Notre-Dame Douvres-la-Délivrande
Visite de la Basilique Basilique Notre-Dame Douvres-la-Délivrande samedi 19 septembre 2026.
Douvres-la-Délivrande
Visite de la Basilique
Basilique Notre-Dame 10 place de la Basilique Douvres-la-Délivrande Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite libre ou guidée
Visite libre ou guidée de la Basilique Notre-Dame pendant les Journées Européennes du Patrimoine. .
Basilique Notre-Dame 10 place de la Basilique Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie +33 2 31 37 36 40 douvres@bayeuxlisieux.catholique.fr
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English : Visite de la Basilique
Self-guided or guided tour
L’événement Visite de la Basilique Douvres-la-Délivrande a été mis à jour le 2026-05-20 par Calvados Attractivité
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