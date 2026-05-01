Visite de la bastide | Musée Léonie-Gardeau Place de la libération Villefranche-de-Lonchat
Visite de la bastide | Musée Léonie-Gardeau Place de la libération Villefranche-de-Lonchat samedi 16 mai 2026.
Villefranche-de-Lonchat
Visite de la bastide | Musée Léonie-Gardeau
Place de la libération Musée Léonie-Gardeau Villefranche-de-Lonchat Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-17 2026-06-20 2026-06-21 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-18 2026-07-19 2026-08-01 2026-08-16
Le Muséée Léonie-Gardeau vous propose une découverte de la bastide de Villefranche-de-Lonchat!
Sur réversation, 3€ par personne (gratuit pour les -12 ans). .
Place de la libération Musée Léonie-Gardeau Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 81 37 89
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English : Visite de la bastide | Musée Léonie-Gardeau
L’événement Visite de la bastide | Musée Léonie-Gardeau Villefranche-de-Lonchat a été mis à jour le 2026-05-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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