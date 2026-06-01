Visite de la belle parcelle, Château laclotte-Cazalis, Barsac

Visite de la belle parcelle Vendredi 5 juin, 10h00 Château laclotte-Cazalis Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:00:00+02:00

A partir d’une parcelle de vigne situé à Barsac, sur l’exploitation du château La Clotte-Cazalis, le Collectif d’artistes intervenantes JAM et la journaliste Maylis Détrie portent un projet de territoire artistique, social et viticole autour de la place de la vigne dans notre quotidien.

Venez découvrir ce lieu unique et rencontrer l’équipe artistique du collectif Jam qui vous parlera de leur projet, développé depuis 2023 : ateliers de peinture et de cuisine au vin rouge, dessins d’étiquettes de vin, banquets, chantier participatifs, parrainage de cep et autres festivités ! Une Belle occasion de découvrir la vigne et ses métiers

Château laclotte-Cazalis 33720 Barsac Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Visite de La Belle Parcelle

DR