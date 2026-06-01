Visite de la bibliothèque de la Société Linnéenne de Lyon, Mairie du 6e arr de Lyon, Lyon

Visite de la bibliothèque de la Société Linnéenne de Lyon Samedi 19 septembre, 11h00 Mairie du 6e arr de Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La visite permettra de découvrir la grande bibliothèque historique de la Linnéenne, l’histoire de Linné et des sociétés linnéennes qu’il a créé à travers le monde. Plusieurs choix sont proposés. Il y aura des expositions pour les enfants et leur parents sur les sciences de la terre, avec des mineraux, des météorites, des morceaux de fossiles de dinosaures ou de mamouth. Vous pourrez découvrir les collections d’insectes ou de végétaux.

Mairie du 6e arr de Lyon 33 rue Bossuet 69006 Lyon Lyon 69006 Les Brotteaux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 52 14 33 http://www.linneenne-lyon.org La société Linnéenne de Lyon, crée en 1822, est une société dite savante, reconnue d’utilité publique, qui occupe l’ancienne bibliothèque jésuite, dans le bâtiment de la Mairie du 6e arrondissement. Cette bibliothèque consacrée aux sciences naturelles, l’une des plus grande d’Europe hors université, est esthétiquement restée dans l’esprit du XIXe siècle, et s’enrichie chaque année. Plusieurs collections d’herbiers, d’insectes, de minéraux sont également à disposition des chercheurs et amateurs.

La visite permettra de découvrir la grande bibliothèque historique de la Linnéenne, l’histoire de Linné et des sociétés linnéennes qu’il a créé à travers le monde. Plusieurs choix sont proposés. Il y…

© P. Brun