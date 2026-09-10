UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes

Visite de la bibliothèque, Musée d’arts de Nantes, Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Visite de la bibliothèque, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
En accès libre sans réservation dans la limite des places disponibles

Visite de la bibliothèque 19 et 20 septembre Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

En accès libre sans réservation dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, venez découvrir la bibliothèque du musée et ses documents précieux, présentés par le bibliothécaire lui-même !

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/
Une visite dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine Journées européennes du patrimoine

© Musée d’arts de Nantes, photo : C. Clos

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)