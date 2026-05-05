Saint-Saëns

Visite de la brasserie Bakpaker

ZA des Aulnaies Saint-Saëns Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 17:00:00

fin : 2026-06-01

Date(s) :

2026-06-01

Animation dans le cadre du programme Balade et Visites en Bray-Eawy . Labellisée Agriculture Biologique la brasserie Bakpaker vous ouvre ses portes pour une visite, afin de vous présenter son savoir-faire dans la réalisation de ses différentes bières aux arômes délicatement sélectionnés. .

ZA des Aulnaies Saint-Saëns 76680 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 22 96 tourisme@brayeawy.fr

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English : Visite de la brasserie Bakpaker

L’événement Visite de la brasserie Bakpaker Saint-Saëns a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Bray Eawy