Visite de la brasserie Captain James Agon-Coutainville
Visite de la brasserie Captain James Agon-Coutainville jeudi 20 août 2026.
Agon-Coutainville
Visite de la brasserie Captain James
26 Avenue du Passous Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 17:00:00
fin : 2026-08-20 18:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Captain James et ses mousses vous invitent à une visite de la brasserie (1h30).
Une visite commentée pour découvrir le processus de fabrication, des anecdotes brassicoles et terminer en beauté avec une dégustation.
Venez toucher, goûter, sentir… du malt, du houblon et de la bière !
Réservation conseillée.
Rendez-vous à 17h à la brasserie à Agon-Coutainville. .
26 Avenue du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 17 24 94 73 contact@captain-james.fr
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English : Visite de la brasserie Captain James
L’événement Visite de la brasserie Captain James Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme
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