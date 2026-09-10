Visite de la brasserie Captain James Agon-Coutainville
samedi 7 novembre 2026 · Agon-Coutainville
Informations pratiques
Agon-Coutainville
Visite de la brasserie Captain James
26 Avenue du Passous Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 17:00:00
fin : 2026-11-07 18:30:00
Date(s) :
2026-11-07
Captain James et ses mousses vous invitent à une visite de la brasserie (1h30).
Une visite commentée pour découvrir le processus de fabrication, des anecdotes brassicoles et terminer en beauté avec une dégustation.
Venez toucher, goûter, sentir… du malt, du houblon et de la bière !
Réservation conseillée.
Rendez-vous à 17h à la brasserie à Agon-Coutainville. .
26 Avenue du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 17 24 94 73 contact@captain-james.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite de la brasserie Captain James
L’événement Visite de la brasserie Captain James Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-08-12 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Agon-Coutainville (Manche)
- Les Visites du Jeudi > Anordie Création Agon-Coutainville 10 septembre 2026
- Initiation Tous au golf Agon-Coutainville 12 septembre 2026
- Cinéma italien Cinema Paradiso Espace Culturel Agon-Coutainville 12 septembre 2026
- La balade dégustation d’Anton Agon-Coutainville 12 septembre 2026
- Visite de la brasserie Captain James Agon-Coutainville 12 septembre 2026