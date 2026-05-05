Visite de la Briqueterie, la Briqueterie, Saint-Avé
Visite de la Briqueterie, la Briqueterie, Saint-Avé samedi 27 juin 2026.
Visite de la Briqueterie 27 et 28 juin la Briqueterie Morbihan
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
La Briqueterie
Visite d’une briqueterie fondée en 1860 par Jules Gohaud dont l’activité s’est arrêtée en 1957 avec Victor Gohaud.
Circuit expliquant la fabrication des briques de l’arrachage de l’argile, jusqu’à la cuisson dans le four. Histoire de la famille et exposition de photos documents et objets fait à la Briqueterie.
La visite est faite par des descendants de Jules Gohaud.
la Briqueterie 20 rue de la Briqueterie 56890Saint-Avé Saint-Avé 56890 Morbihan Bretagne
Visite d’une briqueterie milieu 19ème, début 20ème visite briqueterie
Porte menant à l’ancien chantier avec les fours en arrière plan. Briques émaillées, feuilles d’acanthe et tête de lion réalisées à la Briqueterie.
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