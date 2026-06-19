Visite de la Carrière du Puits à Daubin Éméville dimanche 5 juillet 2026.

Éméville

Visite de la Carrière du Puits à Daubin

Éméville Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05 2026-08-01

Journée Portes Ouvertes au Puits à Daubin dimanche 5 juillet et samedi 1er août

Venez découvrir le Puits à Daubin lors de notre journée portes ouvertes.

Que vous soyez curieux, passionné de patrimoine ou simplement à la recherche d’une belle sortie estivale, nous serons ravis de vous accueillir tout au long de la journée

⚠️ Inscription obligatoire au 06 82 75 82 92 (Thierry Cousin)

Réservez dès maintenant et venez nombreux !

Journée Portes Ouvertes au Puits à Daubin dimanche 5 juillet et samedi 1er août

Venez découvrir le Puits à Daubin lors de notre journée portes ouvertes.

Que vous soyez curieux, passionné de patrimoine ou simplement à la recherche d’une belle sortie estivale, nous serons ravis de vous accueillir tout au long de la journée

⚠️ Inscription obligatoire au 06 82 75 82 92 (Thierry Cousin)

Réservez dès maintenant et venez nombreux ! .

Éméville 60123 Oise Hauts-de-France +33 6 82 75 82 92

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English :

? Open House at the %E0 Daubin Well ? Sunday, July 5, and Saturday, August 1

Come discover the %E0 Daubin Well during our open house.

Whether you’re simply curious, passionate about heritage, or just looking for a fun summer outing, we’ll be delighted to welcome you throughout the day.

?? Registration required at 06 82 75 82 92 (Thierry Cousin)

Reserve your spot now and we hope to see many of you there!

L’événement Visite de la Carrière du Puits à Daubin Éméville a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Pays de Valois