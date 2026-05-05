Éméville

[Visite] Village et carrière d’Eméville

Éméville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 14:30:00

fin : 2026-08-02 16:30:00

Date(s) :

2026-08-02

Venez découvrir le petit village d’Éméville. Si aujourd’hui c’est l’une des plus petites communes du département de l’Oise, son histoire n’en est pas pour autant secondaire, bien au contraire ! Du XIVe au XVIIIe siècle, les sires d’Eméville ont écrit l’histoire des lieux. Leur château a disparu, quoi que nous redécouvrirons les indices qui permettent de s’en faire une idée. Vous découvrirez également le riche passé du village en matière de carrière de calcaire, ses liens avec la forêt de Retz et l’église paroissiale Saint-Léger, dont le clocher champenois est un des plus beaux du Valois.

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Rendez-vous sur le parvis de l’église (60123 Éméville), 10 minutes avant le départ

Tarifs 9 € normal ; 6 € réduit ; gratuit pour les -12 ans

Réservation inscription obligatoire par mail à decouvrez@aquilon-patrimoine.com (nombre de places limité)

Date: 2 août 2026 14 h 30 16 h 30 min

Lieu: Village d’Éméville

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Cette visite fait partie du calendrier anniversaire 2026 d’Aquilon, à télécharger et à partager sans modération

Venez découvrir le petit village d’Éméville. Si aujourd’hui c’est l’une des plus petites communes du département de l’Oise, son histoire n’en est pas pour autant secondaire, bien au contraire ! Du XIVe au XVIIIe siècle, les sires d’Eméville ont écrit l’histoire des lieux. Leur château a disparu, quoi que nous redécouvrirons les indices qui permettent de s’en faire une idée. Vous découvrirez également le riche passé du village en matière de carrière de calcaire, ses liens avec la forêt de Retz et l’église paroissiale Saint-Léger, dont le clocher champenois est un des plus beaux du Valois.

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Rendez-vous sur le parvis de l’église (60123 Éméville), 10 minutes avant le départ

Tarifs 9 € normal ; 6 € réduit ; gratuit pour les -12 ans

Réservation inscription obligatoire par mail à decouvrez@aquilon-patrimoine.com (nombre de places limité)

Date: 2 août 2026 14 h 30 16 h 30 min

Lieu: Village d’Éméville

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Cette visite fait partie du calendrier anniversaire 2026 d’Aquilon, à télécharger et à partager sans modération .

Éméville 60123 Oise Hauts-de-France decouvrez@aquilon-patrimoine.com

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English :

Come and discover the small village of Éméville. Today, it may be one of the smallest villages in the Oise département, but its history is by no means secondary quite the contrary! From the 14th to the 18th century, the Sires d’Eméville wrote the history of the area. Their castle has disappeared, but we’ll rediscover the clues that give us an idea of what it was like. You’ll also discover the village’s rich limestone quarrying past, its links with the Retz forest and the parish church of Saint-Léger, whose Champagne bell tower is one of the finest in the Valois.

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Meeting point: in front of the church (60123 Éméville), 10 minutes before departure

Prices: 9? normal; 6? reduced; free for children under 12

Reservations: must be made by e-mail to decouvrez@aquilon-patrimoine.com (number of places limited)

Date: August 2, 2026 14 h 30 ? 16 h 30 min

Location: Éméville village

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This visit is part of Aquilon?s 2026 anniversary calendar, to download and share without moderation?

L’événement [Visite] Village et carrière d’Eméville Éméville a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Pays de Valois