Visite guidée du Puits à Daubin et de la carrière souterraine du Chemin de Vez, Carrière du chemin de Vez, Puits à Daubin, Éméville

Informations pratiques

Visite guidée du Puits à Daubin et de la carrière souterraine du Chemin de Vez 19 et 20 septembre Carrière du chemin de Vez, Puits à Daubin Oise

Prévoir bonnes chaussures et vêtements chauds, il fait 11°c. Une lampe de poche peut être utile. La visite dure plus ou moins 1H (surface + carrière) – Libre participation financière.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites guidées tout le weekend:

– Treuil à manège hippique permettant de remonter des blocs de pierre depuis la carrière souterraine entièrement reconstruit et fonctionnel, unique en France.

– Carriere souterraine avec outils fonctionnels et installations uniques.

Découvrez un lieu unique par sa démesure technique, les méthodes d’extraction de la pierre en souterrain, et l’histoire de la Vallée de la Pierre.

Venez decouvrir un lieu fascinant et rencontrez les membres de l’association qui se sont lancés il y a plus de 20 dans une folle aventure !

La carrière est eclairée et aménagée pour les visites par l’association,

Une libre participation financière vous sera demandée afin d’aider le travail de l’association.

Pensez à apporter de la monnaie avec vous.

Nous prettons des Casques durant la visite sous terre.

Pensez a vous habiller chaudement.

Accessible a tous.

Carrière du chemin de Vez, Puits à Daubin Rue de Bonneuil en Valois, Le Chemin de Bonneuil, Éméville, Senlis, Oise, Hauts-de-France, France métropolitaine, 60123, France Éméville 60123 Oise Hauts-de-France 06 82 75 82 92 http://www.rochesetcarrieres.fr Dans un cadre bucolique, en avant-garde du village d’Eméville, contigu à un petit bois véritable oasis de biodiversité, venez découvrir les travaux de réhabilitation du Puits à Daubin. Bonnes Chaussures, lampe, veste ou pull conseillés il fait 11°c

Visites guidées tout le weekend:

© Roches et Carrières