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Visite de la CASE BOURBON, Case Bourbon (CAUE de La Réunion), Saint-Denis

samedi 19 septembre 2026 · Case Bourbon (CAUE de La Réunion) · Saint-Denis

Visite de la CASE BOURBON, Case Bourbon (CAUE de La Réunion), Saint-Denis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Case Bourbon (CAUE de La Réunion)
Adresse
12 rue monseigneur de beaumont, Saint-Denis
Ville
97400 Saint-Denis
Département
La Réunion

Visite de la CASE BOURBON Samedi 19 septembre, 08h30, 13h30 Case Bourbon (CAUE de La Réunion) La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T06:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Mise en place de visites guidées et commentées de la Case Bourbon, siège du CAUE par des architectes de l’équipe. C’est l’occasion de découvrir l’histoire et l’architecture de cette maison de notable du 19ème siècle qui a servi de logement de fonction aux proviseurs de l’ancien Lycée Leconte de Lisle (actuel Collège Bourbon).

Case Bourbon (CAUE de La Réunion) 12 rue monseigneur de beaumont, Saint-Denis Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion 0262218636 https://www.caue974.com/fr/portail/356/caue-de-la-reunion.html CAUE de La Réunion : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
Visites guidées et commentées de la Case Bourbon, siège du CAUE par des architectes de l’équipe. C’est l’occasion de découvrir l’histoire et l’architecture de cette maison de notable du 19e siècle.

©CAUEdeLaRéunion

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