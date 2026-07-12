Visite de la chapelle de Brax journées du patrimoine Chemin du Terrey Landiras

Informations pratiques

Landiras

Visite de la chapelle de Brax journées du patrimoine

Chemin du Terrey Chapelle de Brax Landiras Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir l’église des marais ! Très isolée, elle se trouve à proximité des ruines du Châtelet (château de Landiras). Supposée remontant au XIIIe siècle, elle est mentionnée comme église de la paroisse de Brach dès le XIVe siècle. Son nom est orthographié Brach jusqu’à la Révolution et proviendrait du gaulois bracu signifiant marais.

Visites guidées de 14h00 à 16h30 .

Chemin du Terrey Chapelle de Brax Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 27 84 61

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English : Visite de la chapelle de Brax journées du patrimoine

L’événement Visite de la chapelle de Brax journées du patrimoine Landiras a été mis à jour le 2026-07-12 par La Gironde du Sud