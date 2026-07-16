Visite de la chapelle de Saint-Martin-de-las-Oumettes, Chapelle de Saint-Martin-de-las-Oumettes, Mauroux

Informations pratiques

Visite de la chapelle de Saint-Martin-de-las-Oumettes 19 et 20 septembre Chapelle de Saint-Martin-de-las-Oumettes Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le déroulé des nombreux travaux ayant permis de réhabiliter l’édifice sera présenté en détail.

Plus de vingt années de persévérance ont été nécessaires pour parvenir à ce résultat, qui étonne encore aujourd’hui les visiteurs. Ces travaux ont été financés uniquement par les adhérents de l’association, à l’exception des premiers grands chantiers, soutenus par la Sauvegarde de l’Art français et la Fondation du patrimoine.

Chapelle de Saint-Martin-de-las-Oumettes Saint-Martin de las Oumettes, D13, 32380 Mauroux Mauroux 32380 Gers Occitanie 05 62 66 48 17 http://www.saintmartin.sitew.eu/ https://www.facebook.com/groups/278534565829019?locale=fr_FR Dans la commune de Mauroux (32380) depuis 2004 l’association ASMO œuvre pour la réhabilitation de la chapelle de Saint Martin de las Oumettes. C’est un natif du pays, François Claverie dit « Toulouze » qui, ayant fait fortune « aux Amériques », légua 15 000 livres tournois en 1729 à sa paroisse pour la construction d’une chapelle où serait dite tous les jours une messe basse pour le salut de son âme.

Malheureusement l’édifice fut laissé de trop longues années à l’abandon et des travaux importants sur le bâtiment furent nécessaires à partir de 2004 : murs, toiture, clocher, … réalisés en étroite collaboration avec la Fondation du Patrimoine et la Sauvegarde de l’Art Français. Dorénavant c’est l’intérieur de la chapelle qui est en pleine restauration.

Grace à Jean-Marie Broutée (allias JMBey) artiste professionnel, ancien élève de l’école Boulle de Paris, les murs sont en train de retrouver les couleurs et les motifs imaginés par nos illustres prédécesseurs. C’est un travail minutieux qui est entrepris pour sauvegarder le patrimoine de nos communes. La chapelle se trouve sur la départementale qui passe par Mauroux, direction Le Casteron à environ 3 km de Mauroux. Possibilité de se garer devant l’édifice.

On vous expliquera en détails le déroulé des nombreux travaux qui ont permis de réhabilter l’édifice. Plus de vingt années de persévérance financées uniquement par les adhérents de l’association pour…

© Philippe Cergneux