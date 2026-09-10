Visite de la Chapelle du Nelhouët, Chapelle Notre-Dame-de-Vérité, Caudan

Informations pratiques

Visite de la Chapelle du Nelhouët 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame-de-Vérité Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de la chapelle (Notre-Dame-de-Vérité, au lieu-dit Nelhouët)

Chapelle Notre-Dame-de-Vérité Le Nelhouet, 56850 Caudan, France Caudan 56850 Morbihan Bretagne 0297805920 Chapelle rectangulaire avec bas-côté, au nord, séparé par des arcades ogivales, colonnes sans chapiteaux. Fronton au-dessus de la porte. Pignon d’entrée de forme mi-gothique, mi-Renaissance. En façade sud, porte avec accolade, fleuron et petits pinacles. Tribune en bois à panneaux représentant les 12 apôtres, le Sauveur, la Vierge et le jugement de Pilate.

Visite libre de la chapelle (Notre-Dame-de-Vérité, au lieu-dit Nelhouët)

mairie de Caudan