Visite de la chapelle Notre-Dame de Locmaria, Chapelle Notre-Dame de Locmaria, Langoëlan

Informations pratiques

Visite de la chapelle Notre-Dame de Locmaria 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame de Locmaria Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Elle fut construite à partir du 16e siècle et restaurée à la fin du 18e siècle. Édifiée en pierres de tailles, la chapelle de Locmaria présente des contreforts inachevés et des baies à remplage flamboyant. À l’intérieur, de part et d’autre de la maîtresse vitre, se dressent les statues d’une Vierge à l’enfant et du Christ.

Chapelle Notre-Dame de Locmaria Locmaria, 56160, Langoëlan Langoëlan 56160 Morbihan Bretagne 02 97 51 25 54 https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00008302 Datant du 16è siècle, la chapelle de Locmaria située sur la commune de Langoëlan a subi des restaurations en 1775 et 1781. Construite en pierres de taille sur un plan rectangulaire, cette chapelle présente des contreforts inachevés et des fenêtres à meneaux flamboyants. Le clocher serait une réplique en modèle réduit du clocher de l’église paroissiale.

La chapelle est dédiée à Intron Varia Golet.

A l’intérieur de part et d’autre de la fenêtre se dressent les statues de la Vierge et de l’Enfant.

La chapelle Notre-Dame de Locmaria sera ouverte pour les Journées Européennes du Patrimoine.

PAH des Rohan