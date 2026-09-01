Visite de la Chapelle Saint-Laurent JEMP 2026 Lieu-dit Saint-Laurent Arzano

Informations pratiques

Arzano

Visite de la Chapelle Saint-Laurent JEMP 2026

Lieu-dit Saint-Laurent Chapelle Saint-Laurent Arzano Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Venez découvrir la chapelle Saint-Laurent, édifice du XVIe siècle situé dans le hameau du même nom. L’un des plus anciens bâtiments patrimoniaux d’Arzano, elle conserve un mobilier religieux ancien et témoigne de l’histoire et des traditions locales.

Permanence de l’association Patrimoine d’Arzano. .

Lieu-dit Saint-Laurent Chapelle Saint-Laurent Arzano 29300 Finistère Bretagne +33 6 75 55 08 94

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English :

L’événement Visite de la Chapelle Saint-Laurent JEMP 2026 Arzano a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS