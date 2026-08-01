Visite de la chapelle Saint-Rémi rue de la chapelle Nanchez
vendredi 7 août 2026 · rue de la chapelle · Nanchez
Informations pratiques
Nanchez
Visite de la chapelle Saint-Rémi
rue de la chapelle Les Piards Nanchez Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-21 19:30:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Visite de la chapelle Saint-Rémi datant du XVème siècle.
Découverte de la cloche la plus ancienne du diocèse, horlogerie mécanique, vierge au Rosaire (bois sculpté du XVIe
RDV sur place tous les vendredis à 18h jusqu’au 28 août 2026.
Visite gratuite, participation libre .
rue de la chapelle Les Piards Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 15 25
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English : Visite de la chapelle Saint-Rémi
L’événement Visite de la chapelle Saint-Rémi Nanchez a été mis à jour le 2026-07-29 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX