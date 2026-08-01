Visite de la chapelle Saint-Rémi rue de la chapelle Nanchez

vendredi 7 août 2026 · rue de la chapelle · Nanchez

Informations pratiques

Nanchez

Visite de la chapelle Saint-Rémi

rue de la chapelle Les Piards Nanchez Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-21 19:30:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Visite de la chapelle Saint-Rémi datant du XVème siècle.

Découverte de la cloche la plus ancienne du diocèse, horlogerie mécanique, vierge au Rosaire (bois sculpté du XVIe

RDV sur place tous les vendredis à 18h jusqu’au 28 août 2026.

Visite gratuite, participation libre .

rue de la chapelle Les Piards Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 15 25

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English : Visite de la chapelle Saint-Rémi

L’événement Visite de la chapelle Saint-Rémi Nanchez a été mis à jour le 2026-07-29 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX