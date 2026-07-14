Mardi au Duchet VTT AE, Sophro & aquagym Village vacances Le Duchet Nanchez
mardi 14 juillet 2026 · Village vacances Le Duchet · Nanchez
Informations pratiques
Nanchez
Mardi au Duchet VTT AE, Sophro & aquagym
Village vacances Le Duchet 2, Les Pessettes Nanchez Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-21 23:59:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Pendant les vacances d’été, le village vacances le Duchet propose des activités ouvertes à tous, sur réservation.
Mardi de 9h à 12h, VTT AE débutant adulte 49€/pers
Mardi de 9h30 à 10h30 sophrologie- adulte 15€/pers
Mardi de 10h30 à 11h15 Aquagym 8€/ adulte
Informations et réservations par téléphone au 03 84 60 41 26 .
Village vacances Le Duchet 2, Les Pessettes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 41 26 contact@le-duchet.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mardi au Duchet VTT AE, Sophro & aquagym
L’événement Mardi au Duchet VTT AE, Sophro & aquagym Nanchez a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
À voir aussi à Nanchez (Jura)
- Mercredi au Duchet Tir à l’arc et grimpe d’arbre Village vacances Le Duchet Nanchez 15 juillet 2026
- Jeudi au Duchet Fabrication de savon Village vacances Le Duchet Nanchez 16 juillet 2026
- Visite gourmande des Escargots de Trémontagne Prénovel de Bise Nanchez 16 juillet 2026
- Vendredi au Duchet Yoga Village vacances Le Duchet Nanchez 17 juillet 2026
- Vide-Grenier Nanchez 26 juillet 2026