Mardi au Duchet VTT AE, Sophro & aquagym Village vacances Le Duchet Nanchez

Informations pratiques

Nanchez

Mardi au Duchet VTT AE, Sophro & aquagym

Village vacances Le Duchet 2, Les Pessettes Nanchez Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-21 23:59:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Pendant les vacances d’été, le village vacances le Duchet propose des activités ouvertes à tous, sur réservation.

Mardi de 9h à 12h, VTT AE débutant adulte 49€/pers

Mardi de 9h30 à 10h30 sophrologie- adulte 15€/pers

Mardi de 10h30 à 11h15 Aquagym 8€/ adulte

Informations et réservations par téléphone au 03 84 60 41 26 .

Village vacances Le Duchet 2, Les Pessettes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 41 26 contact@le-duchet.com

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English : Mardi au Duchet VTT AE, Sophro & aquagym

L’événement Mardi au Duchet VTT AE, Sophro & aquagym Nanchez a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX