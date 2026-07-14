UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nanchez

Mardi au Duchet VTT AE, Sophro & aquagym Village vacances Le Duchet Nanchez

mardi 14 juillet 2026 · Village vacances Le Duchet · Nanchez

Mardi au Duchet VTT AE, Sophro & aquagym Village vacances Le Duchet Nanchez

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Lieu
Village vacances Le Duchet
Adresse
2, Les Pessettes
Ville
39150 Nanchez
Département
Jura
Tarif

Nanchez

Mardi au Duchet VTT AE, Sophro & aquagym

Village vacances Le Duchet 2, Les Pessettes Nanchez Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-21 23:59:00

Date(s) :
2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Pendant les vacances d’été, le village vacances le Duchet propose des activités ouvertes à tous, sur réservation.

Mardi de 9h à 12h, VTT AE débutant adulte 49€/pers
Mardi de 9h30 à 10h30 sophrologie- adulte 15€/pers
Mardi de 10h30 à 11h15 Aquagym 8€/ adulte
Informations et réservations par téléphone au 03 84 60 41 26   .

Village vacances Le Duchet 2, Les Pessettes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 41 26  contact@le-duchet.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mardi au Duchet VTT AE, Sophro & aquagym

L’événement Mardi au Duchet VTT AE, Sophro & aquagym Nanchez a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX

À voir aussi à Nanchez (Jura)