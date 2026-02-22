Visite de la chapellerie Atelier de Formier Hats Blocks Laforest Caussade

Visite de la chapellerie Atelier de Formier Hats Blocks Laforest

37 Rue de la République Caussade Tarn-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 14:30:00

fin : 2026-09-14 15:30:00

Date(s) :

2026-06-01 2026-06-08 2026-06-15 2026-06-22 2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31 2026-09-07 2026-09-14 2026-09-21 2026-09-28

Le formier est l’artisan qui sculpte des blocs de bois servant de moule pour la réalisation des chapeaux. Découvrez ce métier rare classé à l’UNESCO.

37 Rue de la République Caussade 82300 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 26 04 04 tourisme@quercycaussadais.fr

English :

The formier is the craftsman who carves blocks of wood to serve as molds for hats. Discover this rare UNESCO-listed craft.

