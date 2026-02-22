Visite guidée de la chapellerie Crambes Caussade

Visite guidée de la chapellerie Crambes

42 avenue de Lattre de Tassigny Caussade Tarn-et-Garonne

La chapellerie Crambes a été fondée en 1946 à Caussade. Dans ses vastes locaux, une quarantaine d’ouvriers œuvrent à la fabrication de plus de 1000 chapeaux chaque jour. Labellisée entreprise du patrimoine vivant.

English :

The Crambes hat factory was founded in 1946 in Caussade. In its vast premises, some forty workers manufacture over 1000 hats every day. Certified as a living heritage company.

