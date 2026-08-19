Informations pratiques

Montazels

VISITE DE LA CHAPELLERIE MONTCAPEL

Avenue de la Gare Montazels Aude

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 14:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

La chapellerie de Montazels rouvre ses portes pour des visites guidées les derniers mercredis de chaque mois à 14h (durée env 1h45).

Venez découvrir un patrimoine industriel et mémoriel unique

La fabrication de chapeaux en feutre de laine de la laine au chapeau fini.

L’évocation mémorielle de la Retirada la chapellerie fut un camp de rétention en 1939.

Sans réservation

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Avenue de la Gare Montazels 11190 Aude Occitanie +33 4 68 20 23 55 info@montcapel.com

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English :

The Montazels Hat Factory reopens its doors for guided tours on the last Wednesday of every month at 2:00 p.m. (duration: approx. 1 hour and 45 minutes).

Come discover a unique industrial and memorial heritage:

The production of wool felt hats: from wool to the finished hat.

A memorial tribute to the Retirada: the hat factory served as a detention camp in 1939.

No reservation required

L’événement VISITE DE LA CHAPELLERIE MONTCAPEL Montazels a été mis à jour le 2026-08-19 par