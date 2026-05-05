Visite de la chèvrerie du Château de Dompierre Vendredi Chèvrerie du Château Cogna

Cogna

Visite de la chèvrerie du Château de Dompierre Vendredi

Chèvrerie du Château 22 rue du Château Cogna Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 16:00:00

fin : 2026-06-12 17:30:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Découvrez la chèvrerie du Château et explorez ce qui entoure ce point fort de l’élevage de chèvres.

Visite tous les vendredis en juin, juillet et août de 16h à 17h30.

Sur réservation via la boutique en ligne https://www.terredemeraudetourisme.com/boutique/ .

Chèvrerie du Château 22 rue du Château Cogna 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Visite de la chèvrerie du Château de Dompierre Vendredi

L’événement Visite de la chèvrerie du Château de Dompierre Vendredi Cogna a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE