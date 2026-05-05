Visite de la chèvrerie du Château de Dompierre Vendredi Chèvrerie du Château Cogna
Visite de la chèvrerie du Château de Dompierre Vendredi Chèvrerie du Château Cogna vendredi 5 juin 2026.
Cogna
Visite de la chèvrerie du Château de Dompierre Vendredi
Chèvrerie du Château 22 rue du Château Cogna Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 16:00:00
fin : 2026-06-12 17:30:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Découvrez la chèvrerie du Château et explorez ce qui entoure ce point fort de l’élevage de chèvres.
Visite tous les vendredis en juin, juillet et août de 16h à 17h30.
Sur réservation via la boutique en ligne https://www.terredemeraudetourisme.com/boutique/ .
Chèvrerie du Château 22 rue du Château Cogna 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Visite de la chèvrerie du Château de Dompierre Vendredi
L’événement Visite de la chèvrerie du Château de Dompierre Vendredi Cogna a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE