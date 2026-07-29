AGENDA · Hénansal
Visite de la cidrerie du Penthièvre Cidrerie du Penthièvre la Rainette Hénansal
dimanche 30 août 2026 · Cidrerie du Penthièvre la Rainette · Hénansal
Informations pratiques
Hénansal
Visite de la cidrerie du Penthièvre
Cidrerie du Penthièvre la Rainette 16 routes des salles Hénansal Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 16:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Visite et dégustation. Réservation conseillée. .
Cidrerie du Penthièvre la Rainette 16 routes des salles Hénansal 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 08 15 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite de la cidrerie du Penthièvre Hénansal a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
À voir aussi à Hénansal (Côtes-d'Armor)
- Visite de la cidrerie du Penthièvre Cidrerie du Penthièvre la Rainette Hénansal 29 juillet 2026
- Visite de la cidrerie du Penthièvre Cidrerie du Penthièvre la Rainette Hénansal 2 août 2026
- Visite de la cidrerie du Penthièvre Cidrerie du Penthièvre la Rainette Hénansal 5 août 2026
- Visite de la cidrerie du Penthièvre Cidrerie du Penthièvre la Rainette Hénansal 5 août 2026
- Visite de la cidrerie du Penthièvre Cidrerie du Penthièvre la Rainette Hénansal 7 août 2026