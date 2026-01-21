Visite de la conserverie La Compagnie Bretonne Penmarch

Visite de la conserverie La Compagnie Bretonne

105 Hent Yvon Buannic Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

La Compagnie Bretonne, une histoire familiale depuis 4 générations. Depuis 1920, notre famille travaille les produits de la mer et cette tradition se perpétue aujourd’hui à travers les produits que nous vous proposons. Chaque jour, nous défendons une certaine idée de notre métier et c’est ce qui nous permet de pérenniser, de créer et d’innover.

Afin qu’emboîtage, sertissage et fleurissage n’aient plus de secrets pour les petits et les grands, venez visiter nos ateliers. Profitez des vacances scolaires pour vous plonger au cœur de nos secrets de fabrication. Enfin, les plus gourmands raviront leurs papilles grâce à notre petite dégustation.

Visite du lundi au vendredi.

Durée 1 h. (Attention pas de production le vendredi après-midi).

Il est conseillé de réserver. .

+33 2 98 58 40 10

