UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gouzon

Visite de la Fabrique de Nougat Gouzon

mercredi 22 juillet 2026 · Gouzon

Visite de la Fabrique de Nougat Gouzon

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
ZA de Bellevue
Ville
23230 Gouzon
Département
Creuse
Tarif
Gratuit

Gouzon

Visite de la Fabrique de Nougat

ZA de Bellevue Gouzon Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-08-05 17:30:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Visite d’environ 15 à 20 minutes vous assistez à la fabrication du nougat, vous découvrez le processus de son élaboration, du mélange des ingrédients à l’emballage final.

Sans rendez-vous. Départ toutes les 15 à 20 minutes.   .

ZA de Bellevue Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine   contact@delicesdesabeilles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite de la Fabrique de Nougat

L’événement Visite de la Fabrique de Nougat Gouzon a été mis à jour le 2026-07-17 par Creuse Confluence Tourisme

À voir aussi à Gouzon (Creuse)