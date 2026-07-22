Informations pratiques

Gouzon

Visite de la Fabrique de Nougat

ZA de Bellevue Gouzon Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-08-05 17:30:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Visite d’environ 15 à 20 minutes vous assistez à la fabrication du nougat, vous découvrez le processus de son élaboration, du mélange des ingrédients à l’emballage final.

Sans rendez-vous. Départ toutes les 15 à 20 minutes. .

ZA de Bellevue Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine contact@delicesdesabeilles.fr

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English : Visite de la Fabrique de Nougat

L’événement Visite de la Fabrique de Nougat Gouzon a été mis à jour le 2026-07-17 par Creuse Confluence Tourisme