Visite de la Fabrique de Nougat Gouzon
mercredi 22 juillet 2026 · Gouzon
Informations pratiques
Gouzon
Visite de la Fabrique de Nougat
ZA de Bellevue Gouzon Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-08-05 17:30:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Visite d’environ 15 à 20 minutes vous assistez à la fabrication du nougat, vous découvrez le processus de son élaboration, du mélange des ingrédients à l’emballage final.
Sans rendez-vous. Départ toutes les 15 à 20 minutes. .
ZA de Bellevue Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine contact@delicesdesabeilles.fr
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English : Visite de la Fabrique de Nougat
L’événement Visite de la Fabrique de Nougat Gouzon a été mis à jour le 2026-07-17 par Creuse Confluence Tourisme
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