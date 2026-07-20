Informations pratiques

Lauzerte

Visite de la ferme au Clair de la Brune à Lauzerte

1441 route de Dalmayrac Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 17:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-11 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Visitez la ferme Au Clair de la Brune à Lauzerte !

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1441 route de Dalmayrac Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 31 44 24 41

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English :

Visit the Au Clair de la Brune Farm in Lauzerte!

L’événement Visite de la ferme au Clair de la Brune à Lauzerte Lauzerte a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy