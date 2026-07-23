Informations pratiques

Chalandray

Visite de la ferme de la Bonnellerie

Chalandray Vienne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 15:00:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Partez pour un après-midi découverte des fromages de l’élevage caprin de la ferme de la Bonnellerie. Découverte des chèvres du Poitou et de la ferme suivie d’une dégustation avec accord vin et fromage.

Partez pour un après-midi découverte des fromages de l’élevage caprin de la ferme de la Bonnellerie. Découverte des chèvres du Poitou et de la ferme suivie d’une dégustation avec accord vin et fromage. .

Chalandray 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

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English : Visite de la ferme de la Bonnellerie

Join us for an afternoon of cheese discovery at the ferme de la Bonnellerie goat farm. Discover the Poitou goats and the farm, followed by a wine and cheese tasting.

L’événement Visite de la ferme de la Bonnellerie Chalandray a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Haut-Poitou